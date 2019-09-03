Таганроженка Воеводина рассказала, почему у экс-короля Малайзии не было детей



Таганроженка Оксана Воеводина рассказала историю отношений экс-короля Малайзии с женщинами. Об этом она написала на страничке в социальной сети.



В посте модель поделилась личной драмой бывшего султана. Оксана и Мухаммад V познакомились в Москве на одном из светских мероприятий. Когда мужчина уже собирался возвращаться в Малайзию, девушка спросила, женат ли он. Тогда он признался, что развёлся в 2015 году с женщиной, которая обманула его. Она соврала, сказав, что находится не замужем. Мухаммад добавил, что все женщины в его жизни использовали его ради денег. Именно поэтому у него в зрелом возрасте до сих пор не было детей, хоть это и была самая большая мечта его жизни.



Оксана, помимо прочего, рассказала и о том, как встретила супруга.



- Когда я впервые увидела своего мужа, даже не знаю, почему, но я подумала, что он будет отцом моих будущих детей, - вспоминает модель. - Тогда я быстро отбросила эту мысль, потому что было ещё слишком рано думать об этом.



После встречи Оксана и Мухаммад продолжили общение, и вскоре девушка приехала в Малайзию. Тогда монарх встретил девушку в традиционном костюме. Она спросила, почему он так странно одет, и тогда мужчина неожиданно расстелил коврик, опустился на колени и начал молиться.



- Когда он закончил, то сказал, что однажды расскажет мне всё об исламе.



Напомним, сейчас пара находится в непростом положении. Как сообщалось ранее, Оксана и Мухаммад развелись. Сейчас девушка осталась с маленьким сыном, который родился в мае.