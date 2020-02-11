Таганроженка Воеводина рассказала, почему поменяла имя сына от экс-короля Малайзии



Таганроженка Оксана Воеводина сообщила, что меняла имя своему маленькому сыну. Фото подросшего ребёнка девушка показала на своей страничке в социальной сети.



Как оказалось, маленького Леона изначально звали Исмаил-Альберт Фарисович. Такое решение Оксана вместе с бывшим супругом, экс-королём Малайзии, приняли ещё до того, как он бросил её. Мухаммад V хотел назвать сына в честь своего отца Исмаила, Воеводиной же он предложил выбрать второе имя. Когда малыш появился на свет, его назвали Исмаилом-Альбертом.



Потом молодая мама решила дать малышу имя Леон.



- Это французское имя, - пишет Воеводина. - Имя Лев есть и в русском языке, и оно всегда мне очень нравилось. Правда, с Исмаилом не очень созвучно.



Напомним, Оксана, выходя замуж за Фариса Петра, приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана. Их брак не продержался и года, через месяц после пышной церемонии Мухаммад отправил беременную супругу из Малайзии в Москву. Летом 2019-го они развелись.



Сейчас Оксана сама воспитывает Леона. Она работает, при этом не забывает отдыхать — проводит время с друзьями, ездит на курорты, катается на лошадях. Недавно она пожаловалась на то, что испытывает проблемы со спиной после родов.