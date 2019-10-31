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Бывшая жена экс-короля Малайзии таганроженка Оксана Воеводина впервые показала лицо пятимесячного сына

Бывшая жена экс-короля Малайзии таганроженка Оксана Воеводина впервые показала лицо пятимесячного сына
Бывшая супруга малайзийского султана таганроженка Оксана Воеводина дала видеоинтервью британскому изданию Daily Mail, в котором впервые показала лицо их с Мухаммадом Фарисом сына Леона.

Мухаммад V бросил Воеводину, когда она носила малыша под сердцем, а когда Исмаил Леон появился на свет, экс-король отказался признавать ребенка. Но вот Оксана показала лицо мальчика, и можно заметить, что он очень похож на малайзийского султана.

В июне 2018 года прошла шикарная свадьба «Мисс Москва-2015» и Мухаммада V, после которой новобрачные отправились в медовый месяц в Австралию. Там, на отдыхе, и был зачат ребенок. Как рассказала Оксана, бывший супруг не смог сдержать эмоций, когда узнал, что станет отцом: он плакал и говорил, что очень счастлив.

Но все слова султана оказались пустыми. В декабре 2018 года он неожиданно бросил таганроженку, когда она была на четвертом месяце беременности, и больше ни разу не вышел на связь. И даже после появления малыша на свет бывший супруг не предпринял никаких попыток увидеть сына. Даже наоборот, он отказался признавать мальчика.

Сейчас Воеводина решила показать лицо своего ребенка, чтобы пробудить в экс-короле отцовские чувства. Стоит отметить, что Исмаил Леон действительно очень похож на Мухаммада Фариса.

- Теперь я наслаждаюсь каждым мгновением своего материнства, и мне очень жаль, что отец Леона пропустил все, начиная с того дня, когда он родился, и заканчивая поцелуями, объятиями и общением с ним, - говорит Оксана в интервью. - Мой сын такой же красивый, как и его отец.

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