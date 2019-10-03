Таганроженка Воеводина заложила обручальное кольцо от экс-короля Малайзии, чтобы погасить долги



Таганроженка Оксана Воеводина сдала в ломбард дизайнерское обручальное кольцо, подаренное ей бывшим королём Малайзии. Девушка объяснила это тем, что ей нужно было срочно оплачивать долги. Украшение изначально было куплено почти за 16 миллионов рублей, однако ей удалось выручить за него втрое меньше, пояснила она в интервью одному из зарубежных изданий.



Оксана влезла в долги, когда находилась на последних месяцах беременности. Тогда был большой риск, что она потеряет ребёнка, и модель проходила лечение в Швейцарии. Это обошлось в копеечку. Так как сейчас, по её словам, супруг не содержит ни её, ни сына, она продала украшение от ювелира Джейкоба Арабо. Получив за него около пяти миллионов рублей, она оплатила больничные счета.



Воеводина и Мухаммад V, малайзийский султан, поженились в июне 2018 года. В ноябре они провели шикарную церемонию в Москве. Позже стало известно, что к тому времени Оксана уже носила под сердцем сына. В декабре она вернулась в российскую столицу, и с тех пор не видела мужа. В мае у неё родился малыш. Через месяц муж отрёкся от неё по законам шариата. По словам его приближённых, он не ожидал, что жена будет выставлять их личную жизнь на всеобщее обозрение.



Воеводина заверяет, что не получала от Мухаммада никаких документов. К тому же он не поддерживает с ней контактов, так что она даже не может с ним нормально поговорить. Тем временем наследник бывшего монарха подрастает, маленькому Леону уже почти полгода.



На днях появилась информация о том, что она потребовала от бывшего мужа, с которым не прожила и нескольких месяцев, квартиру в Москве, дом в Лондоне и ежемесячное содержание в размере двух миллионов рублей. Что ответил Мухаммад — неизвестно.