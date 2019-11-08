Таганрожец Павел Деревянко рассказал о едва не сорвавшемся спектакле



О спектакле, который оказался на грани срыва, рассказал таганрогский актер Павел Деревянко. Трудностями в работе он поделился в своем «Инстаграме».



Павел играет главную роль в спектакле «Великий рогоносец» в театре им. Моссовета. Во время очередного спектакля артистам едва ли не пришлось его остановить. По словам Деревянко, во время показа начались технические неполадки. В какой-то момент, признается актер, хотелось все остановить и попросить прощения у зрителей. Однако и актерам, и группе удалось устранить все проблемы и продолжить игру.



Спектакль «Великий рогоносец» рассказывает о влюбленном мужчине Бруно, которого играет Деревянко. Он безумно влюблен в свою жену Стеллу, которая обожает мужа и покорна ему во всем. Но именно «безумная любовь» и разрушает его собственный идеальный мир. Актеры передают на сцене ту романтику и гротеск, которые присущи героям пьесы о рогоносце. Динамику действию придает музыка, которая исполняется вживую небольшим оркестром, и изобретательный видеоряд.