На кинофестивале в Иваново представили сериал с участием таганрожца Павла Деревянко



Таганрожец Павел Деревянко сыграл главную роль в сериале «Дылды». Ленту впервые представили на фестивале в подмосковном Иваново.



По словам продюсера проекта, сериал раскрывает проблемы разных возрастов. Герой, которого играет таганрогский актер Павел Деревянко, - успешный тренер в мужской волейбольной Суперлиге. После конфликта с руководством он уходит с должности и начинает тренировать женскую студенческую сборную.



Все перипетии судьбы, которые ему предстоит пережить, зрители должны увидеть уже осенью 2019 года.



На фестивале в Иваново зрителям показали пилотную серию сериала.