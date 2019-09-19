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На кинофестивале в Иваново представили сериал с участием таганрожца Павла Деревянко

На кинофестивале в Иваново представили сериал с участием таганрожца Павла Деревянко
Таганрожец Павел Деревянко сыграл главную роль в сериале «Дылды». Ленту впервые представили на фестивале в подмосковном Иваново.

По словам продюсера проекта, сериал раскрывает проблемы разных возрастов. Герой, которого играет таганрогский актер Павел Деревянко, - успешный тренер в мужской волейбольной Суперлиге. После конфликта с руководством он уходит с должности и начинает тренировать женскую студенческую сборную.

Все перипетии судьбы, которые ему предстоит пережить, зрители должны увидеть уже осенью 2019 года.

На фестивале в Иваново зрителям показали пилотную серию сериала.

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