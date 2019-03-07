Таганрожец Павел Деревянко с дочками и женой возвращается домой после отдыха на Бали



Таганрожец Павел Деревянко с дочками и женой возвращается домой после отдыха на Бали. Об этом актер рассказал в своем «Инстаграме».



- Это были классные дни, теплые, яркие, наполненные любовью и светом, - сообщил Деревянко. - Спасибо, моя семья! Люблю вас, мои девчонки. Спасибо, Бали.



На острове артист, его гражданская жена Дарья и дочки, 8-летняя Варвара и 4-летняя Александра, пробыли около недели. Члены семьи пребывали в отличном настроении и часто фотографировались.



Однако ранее актер не публиковал снимки семьи в полном составе. Вероятно, в конце отпуска Павел все-таки решил сделать совместное семейное фото.