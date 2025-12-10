Новости
Свыше семисот жителей Таганрога обратились за матпомощью после атаки БПЛА

Свыше семисот жителей Таганрога обратились за матпомощью после атаки БПЛА. Об этом проинформировала глава города Светлана Камбулова.

Атака БПЛА произошла в ночь на 25 ноября. В результате происшествия были нанесены повреждения жилым многоэтажкам, объектам социальной инфраструктуры и промышленным предприятиям. Имеются погибшие и раненые.

По состоянию на 10 декабря 752 человека, пострадавших в результате атаки, подали заявления на получение компенсаций. Согласно результатам проведенной оценки количество поврежденных окон, нуждающихся в замене, возросло до 665.

"На данный момент восстановлено 283 оконных проема, - сообщила глава городской администрации. – Ремонтные работы ведутся в жилых домах, расположенных по четырем адресам". Работы по восстановлению продолжаются.
Фото: Правительство РО
