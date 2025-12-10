Фото: Правительство РО

Свыше семисот жителей Таганрога обратились за матпомощью после атаки БПЛА. Об этом проинформировала глава города Светлана Камбулова.Атака БПЛА произошла в ночь на 25 ноября. В результате происшествия были нанесены повреждения жилым многоэтажкам, объектам социальной инфраструктуры и промышленным предприятиям. Имеются погибшие и раненые.По состоянию на 10 декабря 752 человека, пострадавших в результате атаки, подали заявления на получение компенсаций. Согласно результатам проведенной оценки количество поврежденных окон, нуждающихся в замене, возросло до 665."На данный момент восстановлено 283 оконных проема, - сообщила глава городской администрации. – Ремонтные работы ведутся в жилых домах, расположенных по четырем адресам". Работы по восстановлению продолжаются.