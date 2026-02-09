Новости
В Азове нашли живой пропавшую без вести 13-летнюю девочку

В Азове нашли живой пропавшую без вести 13-летнюю девочку. О местонахождении Анны В. было неизвестно с 7 февраля.

В тот день школьница вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Обеспокоенная исчезновением ребенка мама попыталась найти ее в возможных местах, где она могла бы быть. Не обнаружив дочь, женщина обратилась в полицию.

В этот же день ночью Анну нашли живой. Как передали дежурной части города, девочка была в гостях у подруги.
Фото: Соцсети
