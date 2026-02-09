Фото: Соцсети

Пострадавшую в жестком ДТП под Морозовском выписали из больницы. Виктория П. проходит дорогостоящий курс реабилитации с февраля, как сообщили ее близкие.Напомним, что жуткая авария произошла под Новый год - 31 декабря. Автомобиль, в котором ехала Виктория с друзьями, на скользкой дороге попал в занос, в результате произошло столкновение с грузовиком. В результате происшествия пострадали водитель и трое пассажиров, среди которых была Виктория П.У девушки диагностировали серьезные травмы позвоночника и головного мозга. Позже Виктория пошла на поправку.В феврале Виктория выписалась из больницы. Впереди у неё длительный процесс восстановления. Девушка заново осваивает навыки ходьбы. С ней работают специалисты, используя специализированные аппараты. Курс лечения может продлиться до полугода. Несмотря на это, родители верят в успех реабилитации и надеются на полное выздоровление своей дочери.