Два человека пострадали и один погиб в жестком ДТП на ж/д переезде на Дону

Страшная авария произошла вечером 9 февраля на железнодорожном переезде между станциями Трубецкой и Целина в Усть-Донецком районе Ростовской области. Столкновение пригородного поезда с легковым автомобилем унесло жизнь одного человека, еще двое получили травмы. Информацию об этом предоставили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил опасный маневр, выехав на железнодорожные пути непосредственно перед приближающимся пригородным поездом № 6819 сообщением Зимовники - Ростов. Несмотря на незамедлительное применение машинистом экстренного торможения, избежать столкновения не удалось ввиду недостаточного расстояния.

В результате происшествия погиб пассажир автомобиля. Водитель и еще один пассажир транспортного средства получили ранения.

К счастью, подвижной состав поезда с рельсов не сошел, и движение других пассажирских поездов по данному участку не было нарушено. На месте аварии работают экстренные службы, ведется расследование всех обстоятельств трагедии.
Фото: Соцсети
