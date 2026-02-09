Новости
Опубликован график пенсионных выплат для жителей Ростовской области в феврале

Опубликован график пенсионных выплат для жителей Ростовской области в феврале
Социальный Фонд России по региону опубликовал график пенсионных выплат в феврале. Информация появилась на сайте 9 февраля.

Тем, кто получает пенсию 10 и 16 числа, средства будут начислены по графику. Если день выплаты выпал на выходной или праздничный день, то деньги выдадут в предшествующие выходным будние дни.

Праздничный день - 23 февраля, а выходными будут 21 и 22 февраля. Соответственно, выплаты жителям начислят досрочно, 20 февраля.

Жителям, получающим выплаты через Почту России, пенсии начисляются с 3 по 19 февраля, в зависимости от графика работы отделения. Отметим, что деньги начисляются в течение всего дня.
