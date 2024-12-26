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Глава Таганрога сообщила о угрозе атаки БПЛА. Светлана Камбулова сообщила об этом в своих соцсетях 26 декабря.Местных жителей призвали спуститься в подвали или на нижние этажи. Найти место без окон и сесть на пол.Также горожанам не стоит паниковать. Нужно внимательно следить за оповещениями.