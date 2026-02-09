Легковушка столкнулась с поездом на ж/д переезде в Ростовской области

Фото: Соцсети

В поселке Целина Ростовской области на железнодорожном переезде произошла трагедия. Вечером 9 февраля поезд столкнулся с легковым автомобилем, сообщают очевидцы в социальных сетях.По предварительной информации, полученной от свидетелей происшествия, состав врезался в машину непосредственно на переезде. Очевидцы также сообщают о погибших и пострадавших в результате аварии.Официальных заявлений и комментариев по данному инциденту от экстренных служб и правоохранительных органов на данный момент не поступало. Информация находится на стадии уточнения.Тем временем в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании (СКППК) подтвердили задержку пригородного поезда № 6819, следовавшего по маршруту Зимовники - Ростов и направлявшегося на станцию Целина. В качестве причины задержки были названы «технические неполадки». На данный момент неизвестно, связана ли эта техническая неисправность с произошедшим дорожно-транспортным происшествием.