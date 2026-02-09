Павел Деревянко вместе с женой посетовали на гололед в Таганроге

Фото: соцсети

Павел Деревянко, известный российский актёр, давно покинул родной Таганрог и обосновался в Москве. Его столичная жизнь насыщенная: он активно участвует в театральных и кинопроектах, посещает различные светские мероприятия. Привычный к комфорту и роскоши, Павел часто навещает родные места.В этот раз, оказавшись в Таганроге, актёр столкнулся с неожиданными погодными условиями: ледяным дождём и скользкими тротуарами. Его супруга, приехавшая вместе с ним, не смогла самостоятельно зайти в кафе из-за обледенения дорог и была вынуждена обратиться за помощью к мужу.Эта ситуация вызвала бурную реакцию в социальных сетях, где пользователи начали делиться шутливыми комментариями и подколами, отмечая, что это уже не столица, а суровый Таганрог, где нет красной ковровой дорожки.Судя по посту в социальных сетях, сам Павел отнеся с юмором к гололеду и городской обстановке на малой родине. К счастью, супруги не упали и добрались до места целыми и невредимыми.