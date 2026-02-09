С футбольного клуба «Ростов» РФС снял запрет на регистрацию новых футболистов

Фото: ФК Ростов

Российский футбольный союз (РФС) отменил запрет на регистрацию футболистов для футбольного клуба «Ростов». Об этом информирует официальный сайт РФС. Решение было принято на заседании палаты по разрешению споров, которое состоялось 5 февраля.Ранее, в ноябре 2025 года, по запросу «Зенита» на «Ростов» были наложены санкции из-за задолженности по трансферу защитника Александра Тарасова, который перешёл в донской клуб летом того же года. В феврале эксперты приняли решение снять с клуба запрет на регистрацию новых игроков.Кроме того, на прошлой неделе Международная федерация футбола (ФИФА) также отменила свои санкции в отношении «Ростова». 13 января ФИФА ограничила трансферные операции клуба на три окна из-за задолженности перед уругвайским клубом «Пеньяроль» по сделке с полузащитником Родриго Саравией.Как ранее заявлял генеральный директор, у клуба есть планы по укреплению состава уже в ближайшее время.