Пропавший без вести житель Ростовской области замечен в электричке «Москва-Рязань»

Фото: Соцсети

Пропавшего без вести жителя Ростовской области заметили в электричке «Москва-Рязань». Об этом сообщила племянница Михаила Паршина.Напомним, что 39-летний Михаил Паршин имеет проблемы со здоровьем, он глухонемой и имеет инвалидность второй группы. Из-за психических отклонений мужчина неоднократно уходил из дома. Ранее его находили в других городах, в том числе в Рязани. В связи с частыми исчезновениями родственники нанесли ему татуировку с адресом проживания на правое плечо.В последний раз Михаил ушел из дома в декабре 2025 года. Родственники самостоятельно занимаются его поисками. Недавно им прислали фотографию из Москвы, на которой Михаил идет в вагоне электрички «Москва-Рязань». Сообщается, что мужчину уже несколько раз видели в этой электричке, причем в обоих направлениях.Всех, кто видел мужчину на фотографии или обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по номеру: 8-906-183-15-84.