Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Пропавший без вести житель Ростовской области замечен в электричке «Москва-Рязань»

Пропавший без вести житель Ростовской области замечен в электричке «Москва-Рязань»

Пропавшего без вести жителя Ростовской области заметили в электричке «Москва-Рязань». Об этом сообщила племянница Михаила Паршина.

Напомним, что 39-летний Михаил Паршин имеет проблемы со здоровьем, он глухонемой и имеет инвалидность второй группы. Из-за психических отклонений мужчина неоднократно уходил из дома. Ранее его находили в других городах, в том числе в Рязани. В связи с частыми исчезновениями родственники нанесли ему татуировку с адресом проживания на правое плечо.

В последний раз Михаил ушел из дома в декабре 2025 года. Родственники самостоятельно занимаются его поисками. Недавно им прислали фотографию из Москвы, на которой Михаил идет в вагоне электрички «Москва-Рязань». Сообщается, что мужчину уже несколько раз видели в этой электричке, причем в обоих направлениях.

Всех, кто видел мужчину на фотографии или обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по номеру: 8-906-183-15-84.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика