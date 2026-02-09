Лом военного ведомства продают на торгах в Ростовской области за 1,4 миллиона рублей

Фото: ГИС Торги

Военное ведомство Ростовской области выставило на торги лом черных и цветных металлов, полученный от списанной техники. Начальная цена лота составляет 1,4 миллиона рублей, сообщается на площадке «Гис Торги».На аукцион будет предложен смешанный металлолом, демонтированный с техники связи и ремонтно-технического обеспечения. Среди заявленных к продаже элементов – радиаторы, блоки зажигания, кузова, детали спецмашин и другие металлические составляющие.Потенциальные участники торгов могут подать заявки до 4 марта. Подведение итогов аукциона запланировано на восемь дней позже, после окончания приема заявок.В описании лота особо подчеркивается, что все представленное имущество, включая агрегаты, блоки и узлы, приведено в состояние, полностью исключающее их дальнейшее использование по прямому назначению. Таким образом, речь идет о реализации сырья для перерабатывающих предприятий.