Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Помилован осужденный за коррупционное преступление ростовчанин

Осужденный за коррупционное преступление ростовчанин помилован. Об этом сообщили в правительстве региона 9 февраля. Соответствующий указ подписан президентом РФ.

Прошение было рассмотрено еще в октябре прошлого года областной комиссией по вопросам помилования, затем его рассмотрел губернатор региона. В качестве обстоятельств учли состояние здоровья осужденного. Он имеет инвалидность третьей группы. Кроме того учли: возвращение им в муниципальную собственность незаконно полученного имущества и другие обстоятельства. Осужденный уже вышел на свободу.

Добавим, что это уже второй помилованный житель Ростовской области, что документы рассмотрели в минувшем году. Всего было дано 13 положительных рекомендаций о помиловании.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика