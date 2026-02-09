Помилован осужденный за коррупционное преступление ростовчанин

Фото: Rostov.ru

Осужденный за коррупционное преступление ростовчанин помилован. Об этом сообщили в правительстве региона 9 февраля. Соответствующий указ подписан президентом РФ.Прошение было рассмотрено еще в октябре прошлого года областной комиссией по вопросам помилования, затем его рассмотрел губернатор региона. В качестве обстоятельств учли состояние здоровья осужденного. Он имеет инвалидность третьей группы. Кроме того учли: возвращение им в муниципальную собственность незаконно полученного имущества и другие обстоятельства. Осужденный уже вышел на свободу.Добавим, что это уже второй помилованный житель Ростовской области, что документы рассмотрели в минувшем году. Всего было дано 13 положительных рекомендаций о помиловании.