Фото: МПСО «Дельта»

В Ростовской области ищут мужчину, пропавшего без вести пять лет назад. Об этом сообщили в МПСО «Дельта» 9 февраля.46-летний Юрий Пиев вышел из дома и не вернулся еще в мае 2021 года. Спустя два года этого же месяца он был замечен в Троицке Московской области. Близкие мужчины предполагают, что он может находится в любом регионе России.Рост у Юрия Петровича составляет 175-180 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы.К сожалению, неизвестно во что был одет Юрий Пиев на момент своего исчезновения.Если у вас есть какая-либо информация о том, где находится Юрий Петрович, позвоните по номеру 8 (800) 100-50-15.