Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ищут мужчину, пропавшего без вести пять лет назад

В Ростовской области ищут мужчину, пропавшего без вести пять лет назад
В Ростовской области ищут мужчину, пропавшего без вести пять лет назад. Об этом сообщили в МПСО «Дельта» 9 февраля.

46-летний Юрий Пиев вышел из дома и не вернулся еще в мае 2021 года. Спустя два года этого же месяца он был замечен в Троицке Московской области. Близкие мужчины предполагают, что он может находится в любом регионе России.

Рост у Юрия Петровича составляет 175-180 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы.

К сожалению, неизвестно во что был одет Юрий Пиев на момент своего исчезновения.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где находится Юрий Петрович, позвоните по номеру 8 (800) 100-50-15.
Фото: МПСО «Дельта»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика