Главврач медучреждения в Ростовской области предстанет перед судом по делу о взятке

Уголовное дело в отношении главврача одной из поликлиник Миллеровского района Ростовской области, обвиняемого в получении взятки, передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области.По данным следствия, в ноябре 2025 года руководитель медицинского учреждения получила 25 тысяч рублей от пациента. Деньги были предложены за внесение в медицинскую карту записи о болезни без проведения необходимых врачебных обследований.В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки».