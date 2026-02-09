Новости
Ростовские кондитеры перестают брать заказы из-за роста цен на сырье.

Ростовские кондитеры перестают брать заказы из-за роста цен на сырье.

Ростовские кондитеры все чаще приостанавливают работу или сокращают заказы. Главная причина — быстрое подорожание ингредиентов, из-за которого десерты стали невыгодными. С начала 2026 года цены на масло, какао и другие продукты стремительно выросли. Теперь себестоимость изделий увеличилась на десятки процентов.

Donday пообщался с ростовчанкой Еленой. Девушка рассказала, что много лет пекла торты и капкейки на заказ. Она начала домашний бизнес в 2020 году с заказов для друзей, потом появились постоянные клиенты. Девушка готовила торты, кейк-попсы и бенто-десерты с украшениями — все пользовалось спросом.



Ей особенно запомнился заказ капкейков и пряников в стиле «Красавица и чудовище». Тогда девушка делала по 3–4 заказа в день.



В начале 2026 года все изменилось. После повышения НДС и скачка цен на сырье затраты выросли в полтора раза. Сливки и сыр подорожали на 10–15%, жиры — на 18–22%, мука — на 10%, сухое молоко — на треть. Патока выросла на 45%.

Девушка признается: она не смогла заменить ингредиенты на дешёвые аналоги, хотя многие коллеги так и поступают.

— Я не хочу обманывать покупателей. Ведь люди ждут вкус, качество, эмоцию. Для меня важно, чтобы торт приносил радость, а не разочарование, — говорит она.

Чтобы не работать в убыток, Елена временно остановила производство. Надеется вернуться, когда цены стабилизируются.
Фото: кондитер Елена
