В Батайске бабушка погибла при пожаре из-за неисправного обогревателя. ЧП случилось 9 февраля на улицы Фестивальной.
Огонь охватил один из частных домов в ночное время суток. Разгоревшийся пожар увидели соседи и вызвали спасателей.
В ходе ликвидации пожарные нашли в доме тело. К несчастью, 78-летняя женщина не смогла выбраться из пламени живой.
Как позже выяснили в ведомстве, причина возгорания заключалась в аварийном режиме работы электрообогревателя.