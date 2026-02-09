- Пожар успел распространиться на площади 40 квадратных метров. Его ликвидировали 15 специалистов с привлечением четырех единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Батайске бабушка погибла при пожаре из-за неисправного обогревателя. ЧП случилось 9 февраля на улицы Фестивальной.Огонь охватил один из частных домов в ночное время суток. Разгоревшийся пожар увидели соседи и вызвали спасателей.В ходе ликвидации пожарные нашли в доме тело. К несчастью, 78-летняя женщина не смогла выбраться из пламени живой.Как позже выяснили в ведомстве, причина возгорания заключалась в аварийном режиме работы электрообогревателя.