В Батайске бабушка погибла при пожаре из-за неисправного обогревателя

В Батайске бабушка погибла при пожаре из-за неисправного обогревателя. ЧП случилось 9 февраля на улицы Фестивальной.

Огонь охватил один из частных домов в ночное время суток. Разгоревшийся пожар увидели соседи и вызвали спасателей.

- Пожар успел распространиться на площади 40 квадратных метров. Его ликвидировали 15 специалистов с привлечением четырех единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по региону.


В ходе ликвидации пожарные нашли в доме тело. К несчастью, 78-летняя женщина не смогла выбраться из пламени живой.

Как позже выяснили в ведомстве, причина возгорания заключалась в аварийном режиме работы электрообогревателя. 
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
