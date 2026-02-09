Новости
В правительстве Ростовской области опровергли задержание замминистра ЖКХ

В правительстве Ростовской области опровергли задержание замминистра ЖКХ. По данным региональной власти, Дмитрий Беликов находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности.

Напомним, что информация о задержании Беликова появилась в 6 февраля. Это подтвердил председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов. Он заявил, что нынешние претензии имеют отношение к установке камер фотовидеофиксации.

Но позже пост в социальных сетях был удален.
Фото: соцсети
