В правительстве Ростовской области опровергли задержание замминистра ЖКХ. По данным региональной власти, Дмитрий Беликов находится на рабочем месте и продолжает выполнять свои обязанности.Напомним, что информация о задержании Беликова появилась в 6 февраля. Это подтвердил председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов. Он заявил, что нынешние претензии имеют отношение к установке камер фотовидеофиксации.Но позже пост в социальных сетях был удален.