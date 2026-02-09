В Ростовской области на кремацию органов и мертворожденных потратят 7 млн рублей
На Дону ищут компанию, которая займется утилизацией человеческих органов и мертворожденных. Заказчиком выступает Патологоанатомическое бюро Ростовской области.
Подрядчику предстоит организовать вывоз и утилизацию отходов класса «Б» из 21 патолого-анатомического отделения региона. Шесть отделений находятся в Ростове-на-Дону, еще по одному — в Белокалитвинском районе, станицах Вешенской, Егорлыкской, Красносулинском районе, городе Гуково, Миллеровском, Морозовском, Сальском районах, городах Азове, Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге и Шахты.
К отходам класса «Б», помимо органов и тканей, относятся плоды массой до 500 граммов. Плод весом 500 граммов уже считается ребенком. Соответственно, мертворожденный младенец весом до 500 граммов подлежит утилизации вместе с остальным биоматериалом.
Согласно плану подрядная организация должна приезжать в морги, забирать отходы в желтых контейнерах и затем увозить их на специализированный полигон для утилизации.
За вывоз таких отходов до конца года заказчик готов заплатить 7,9 млн рублей.
Несколько лет назад одна из фирм, занявшихся подобной деятельностью, попала в скандал. В феврале 2023 года жители Батайска пожаловались на сильный неприятный запах с полигона в поселке Залесье, где сжигали медотходы. Местные жители проникли на территорию полигона и нашли медицинские пробирки с кровью, желтые контейнеры с пометкой «Опасные отходы» и даже человеческие ткани. Скандал получил общественный резонанс и привлек внимание региональных властей, а жители собирали подписи с требованием закрыть деятельность компании.