В Ростовской области на кремацию органов и мертворожденных потратят 7 млн рублей

Фото: Dоnday

На Дону ищут компанию, которая займется утилизацией человеческих органов и мертворожденных. Заказчиком выступает Патологоанатомическое бюро Ростовской области.Подрядчику предстоит организовать вывоз и утилизацию отходов класса «Б» из 21 патолого-анатомического отделения региона. Шесть отделений находятся в Ростове-на-Дону, еще по одному — в Белокалитвинском районе, станицах Вешенской, Егорлыкской, Красносулинском районе, городе Гуково, Миллеровском, Морозовском, Сальском районах, городах Азове, Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге и Шахты.К отходам класса «Б», помимо органов и тканей, относятся плоды массой до 500 граммов. Плод весом 500 граммов уже считается ребенком. Соответственно, мертворожденный младенец весом до 500 граммов подлежит утилизации вместе с остальным биоматериалом.Согласно плану подрядная организация должна приезжать в морги, забирать отходы в желтых контейнерах и затем увозить их на специализированный полигон для утилизации.За вывоз таких отходов до конца года заказчик готов заплатить 7,9 млн рублей.Несколько лет назад одна из фирм, занявшихся подобной деятельностью, попала в скандал. В феврале 2023 года жители Батайска пожаловались на сильный неприятный запах с полигона в поселке Залесье, где сжигали медотходы. Местные жители проникли на территорию полигона и нашли медицинские пробирки с кровью, желтые контейнеры с пометкой «Опасные отходы» и даже человеческие ткани. Скандал получил общественный резонанс и привлек внимание региональных властей, а жители собирали подписи с требованием закрыть деятельность компании.