В Ростове женщина сдала в ломбард швейцарские часы бывшего парня стоимостью 250 тысяч рублей



В Ростове 35-летняя женщина обвиняется в мошенничестве. Подозреваемая сдала в ломбард швейцарские часы своего бывшего парня стоимостью 250 тысяч рублей.



По версии следствия, в апреле 2019 года Юлия Ч. узнала, что её бывший жених собирается продать свои золотые часы марки Invicta. Она договорилась с мужчиной о встрече под предлогом покупки дорогого аксессуара. Доверяя женщине, продавец отдал ей часы, поверив в обещание вернуть деньги позже.



Заполучив товар стоимостью 250 тысяч рублей, злоумышленница прямиком направилась в ломбард, где сдала их за 50 тысяч рублей. Когда хозяин аксессуара понял, что его обманули, обратился в полицию.

- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказал помощник прокурора Советского района Ростова Денис Корсун. - В настоящее время расследование завершено.



Дело передано в суд. Добавим, что ранее женщина уже была судима за мошенничество и подделку документов.