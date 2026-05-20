Элитную квартиру в Сочи экс-владельца водоканала Ростова вернули в конкурсную массу

Семье бывшего владельца «Ростовводоканала» Станислава Светлицкого вернули элитную квартиру в Сочи. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в мае этого года отменил сделку по ее продаже, вернув роскошные апартаменты в конкурсную массу.Речь идет о квартире площадью 166 квадратных метров в престижном жилом комплексе «Актер Гэлакси». Комплекс славится высоким уровнем сервиса: собственные террасы, панорамные окна, ресторан, фитнес-центр, паркинг и доступ к частному пляжу. Стоимость аналогичного жилья оценивается в сумму до 240 миллионов рублей.Однако, несмотря на внушительную стоимость, семья Светлицких не сможет насладиться отдыхом в апартаментах. Суд признал сделку купли-продажи недействительной, а само имущество — изъятым для погашения долгов. Основанием для иска послужило подозрение в продаже недвижимости по заниженной цене – всего за 47 миллионов рублей.Прокуратура считает, что Станислав Светлицкий и его супруга Светлана Светлицкая предприняли действия с целью вывода имущества из конкурсной массы. Отмечается, что после приговора экс-владельцу «Ростовводоканала» его жена инициировала развод и раздел имущества, включая рассматриваемые апартаменты. Впоследствии Станислав Светлицкий согласился на их продажу, а затем инициировал собственное банкротство.Суд установил, что Светлана Светлицкая была осведомлена о намерениях мужа и активно содействовала их осуществлению. Апеллянт подчеркивает, что Светлицкий до сих пор не заявил о своих правах на долю от вырученных средств, что негативно сказывается на возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований.Ранее Светлана Светлицкая пыталась оспорить продажу, ссылаясь на заниженную цену и нарушение ее преимущественного права на покупку. Однако апелляционная инстанция стала на сторону кредиторов, отменив предыдущее решение. Покупательнице апартаментов предписано вернуть недвижимость в течение 10 дней.Станислав Светлицкий, ранее занимавший пост замминистра энергетики РФ, а затем возглавлявший «Ростовводоканал», был задержан в 2016 году по обвинению в мошенничестве. В 2020 году он был приговорен к 12 годам лишения свободы за хищение 7,6 миллиарда рублей у банков «Народный кредит» и АМБ. Для возмещения ущерба суд постановил реализовать его имущество, однако аукцион по продаже контрольного пакета акций «Ростовводоканала» был сорван из-за инициации Светлицким процедуры банкротства.Экс-владелец «Ростовводоканала» вышел на свободу осенью 2025 года, однако ему запрещено покидать Россию до полного погашения долгов.