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Супруга тренера ФК «Ростов» похвасталась новой песней

Супруга тренера ФК «Ростов» похвасталась новой песней
Жена тренера ФК «Ростов» поделилась новым лирическим треком. Песня называется «И снова о любви». Дарья Карпина представила ее широкой публике не только на своей странице в «Инстаграме», но и на видеохостинге YouTube. В этот же день, 15 февраля, трек появился в эфире одной из радиостанций.

- Всем влюбленным посвящается, - подписала Дарья.

Новая песня понравилась подписчикам исполнительницы.

- Прекрасный голос! Вы очень талантливый человек! - написал один из фанатов.

Дарья и Валерий Карпины поженились в 2017 году. Пара воспитывает трех маленьких дочерей. Дарья успевает не только проводить время с семьей, но и заниматься творчеством. В 2020-м она презентовала песню «Дождь по глазам». Такую же лирическую.

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