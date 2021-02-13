Супруга тренера ФК «Ростов» похвасталась новой песней

Жена тренера ФК «Ростов» поделилась новым лирическим треком. Песня называется «И снова о любви». Дарья Карпина представила ее широкой публике не только на своей странице в «Инстаграме», но и на видеохостинге YouTube. В этот же день, 15 февраля, трек появился в эфире одной из радиостанций.- Всем влюбленным посвящается, - подписала Дарья.Новая песня понравилась подписчикам исполнительницы.- Прекрасный голос! Вы очень талантливый человек! - написал один из фанатов.Дарья и Валерий Карпины поженились в 2017 году. Пара воспитывает трех маленьких дочерей. Дарья успевает не только проводить время с семьей, но и заниматься творчеством. В 2020-м она презентовала песню «Дождь по глазам». Такую же лирическую.