Супруга Павла Деревянко официально прокомментировала развод с актером

Знаменитый таганрогский актер Павел Деревянко и его супруга Дарья Мясищева записали совместное видео, где рассказали о своих отношениях и разводе.- Мы по-прежнему любим, уважаем друг друга и воспитываем детей, - говорит Павел. - Мы партнеры и друзья, но не пара.На видео бывшие супруги улыбаются и заверяют, что никто никого не бросил и не нашел себе другого.- Мы свободные и счастливые люди, - добавила Дарья, однако подписчикам показалось, что на камеру она всего лишь делала вид, что счастлива.Фанаты звездной пары неоднократно писали про «грусть в глазах сквозь улыбку» экс-жены Деревянко.Официальное заявление вызвало у подписчиков неоднозначную реакцию. Мнения комментаторов разделились. Одни поддержали идею прекратить отношения без скандалов и называли поступок взрослым и адекватным. Другие не верили в искренность того, что оба хотели расстаться. Некоторые же и вовсе назвали происходящее «Голливудом», указывая на разыгранный пиар-ход.- Когда любви не было, нечего ее и придумывать, - написали в комментариях.Накануне разрыва супруги начали строительство семейного домика в Алтайских горах. По словам актера, с разделением постройки проблем не возникнет. Возможно, экс-супруги смогут жить там по очереди.С воспитанием дочерей у пары также не возникнет вопросов. У Деревянко с Мясищевой были свободные отношения: они несколько раз сходились и расставались. Кто знает, может, спустя некоторое время они снова будут вместе.