Павел Деревянко сделал предложение своей избраннице стадионе "Динамо"

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Павел Деревянко сделал предложение своей избраннице на матче «Динамо» — «Спартак». Пара поделилась новостью в соцсетях.Предложение состоялось перед игрой. Павел вывел на поле свою девушку Зою. Она не ожидала ничего необычного. Внезапно он достал кольцо и стал на одно колено. Зоя была тронута до слез и согласилась. Теперь пара готовится к свадьбе.Интересно, что матери своих детей Павел так и не сделал предложения. Они жили вместе более десяти лет, но не поженились.