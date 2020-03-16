Блогер из Таганрога Екатерина Диденко снова выступит на телепередаче «Пусть говорят»





Блогер из Таганрога вновь выступит на телепередаче «Пусть говорят», где обсудит влияние ненависти со стороны общественности на ее жизнь. Об этом девушка сообщила в своем блоге в «Инстаграм».



- Я понимаю, что это вызовет новую волну неодобрения, но я не могу проигнорировать эту проблему, - рассказала таганроженка в сторис. – Когда моя жизнь обсуждается без моего участия, абсолютно все становится ложью и никто не знает истины.



Екатерина также отметила, что на съемках будет использоваться полиграф. Она не до конца верит в такой способ определения лжи, но надеется на лучший исход мероприятия.



В последнее время на девушку действительно свалилась волна ненависти. Многие подписчики уверены, что ее реакция на смерть мужа не является искренней и Екатерина просто мечтает таким способом прорекламировать свой блог. Сама таганроженка заявляет, что ей сейчас очень тяжело и справится с проблемой помогают лишь дети.



Напомним, трагедия произошла 28 февраля в московском банном комплексе «9 вал». Вместе с друзьями и супругом Екатерина Диденко праздновала свой день рождения. Во время мероприятия участники решили высыпать в бассейн 25 килограммов сухого льда. В результате два человека погибли от химической реакции, в том числе муж блогера.