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Судьбу ФК «Ростов» в ближайших матчах решат после заключения Роспотребнадзора

Судьбу ФК «Ростов» в ближайших матчах решат после заключения Роспотребнадзора
Футбольный клуб «Ростов» в ближайшие дни должен был провести два матча. Одна игра была запланирована на 19 июня с «Сочи», вторая, с «Арсеналом», - на 27 июня.

Накануне стало известно, что у шести игроков донского клуба обнаружен коронавирус. В связи с этим обе игры оказались под угрозой. По информации «РБ-Спорт», решение по сложившейся ситуации будет вынесено после заключения Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства в настоящее время выясняют все медицинские нюансы. Вероятно, эксперты определяют, при каких условиях возможно возобновить тренировки клуба. Например, это может быть несколько отрицательных тестов.

Не исключён вариант, при котором игру с «Сочи» отменят, а встреча с «Арсеналом» всё-таки состоится.

Заслуженный тренер и председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что в матче с ФК «Сочи» «Ростову» следует засчитать техническое поражение.

Однако, как пояснил «Чемпионату» спортивный юрист Михаил Прокопец, Международная федерация футбола (ФИФА) объявила коронавирус форс-мажором, из-за чего объявление технических поражений команде Валерия Карпина «станет незаконным и аморальным».

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