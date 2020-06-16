Судьбу ФК «Ростов» в ближайших матчах решат после заключения Роспотребнадзора
Футбольный клуб «Ростов» в ближайшие дни должен был провести два матча. Одна игра была запланирована на 19 июня с «Сочи», вторая, с «Арсеналом», - на 27 июня.
Накануне стало известно, что у шести игроков донского клуба обнаружен коронавирус. В связи с этим обе игры оказались под угрозой. По информации «РБ-Спорт», решение по сложившейся ситуации будет вынесено после заключения Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства в настоящее время выясняют все медицинские нюансы. Вероятно, эксперты определяют, при каких условиях возможно возобновить тренировки клуба. Например, это может быть несколько отрицательных тестов.
Не исключён вариант, при котором игру с «Сочи» отменят, а встреча с «Арсеналом» всё-таки состоится.
Заслуженный тренер и председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что в матче с ФК «Сочи» «Ростову» следует засчитать техническое поражение.
Однако, как пояснил «Чемпионату» спортивный юрист Михаил Прокопец, Международная федерация футбола (ФИФА) объявила коронавирус форс-мажором, из-за чего объявление технических поражений команде Валерия Карпина «станет незаконным и аморальным».