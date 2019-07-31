ФК «Ростов» оштрафовали на 650 тысяч рублей после скандального матча со «Спартаком»



После скандального матча со «Спартаком» футбольный клуб «Ростов» получил штраф в размере 650 тысяч рублей. К тому же «Ростов Арену» условно дисквалифицировали на два матча. Такое решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.



На встрече обсудили беспорядки, происходившие после матча «Ростов» - «Спартак». Специалисты пришли к выводу, что организаторы игры не обеспечили меры безопасности на стадионе, а также допустили нарушения регламента. В связи с этим жизнь и здоровье болельщиков оказались под угрозой.



Напомним, после игры в подтрибунной зоне произошло столкновение сотрудников ОМОН и фанатов «Спартака». В итоге были задержаны восемь человек.



Ближайшие домашние матчи «Ростов» должен будет провести на другом нейтральном поле.