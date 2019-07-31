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ФК «Ростов» оштрафовали на 650 тысяч рублей после скандального матча со «Спартаком»

ФК «Ростов» оштрафовали на 650 тысяч рублей после скандального матча со «Спартаком»
После скандального матча со «Спартаком» футбольный клуб «Ростов» получил штраф в размере 650 тысяч рублей. К тому же «Ростов Арену» условно дисквалифицировали на два матча. Такое решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

На встрече обсудили беспорядки, происходившие после матча «Ростов» - «Спартак». Специалисты пришли к выводу, что организаторы игры не обеспечили меры безопасности на стадионе, а также допустили нарушения регламента. В связи с этим жизнь и здоровье болельщиков оказались под угрозой.

Напомним, после игры в подтрибунной зоне произошло столкновение сотрудников ОМОН и фанатов «Спартака». В итоге были задержаны восемь человек.

Ближайшие домашние матчи «Ростов» должен будет провести на другом нейтральном поле.

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