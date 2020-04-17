ФК «Ростов» может возобновить матчи с середины июня

Матчи Российской Премьер Лиги могут возобновится летом. О планах на восстановление сезона сообщили в пресс-службе РПЛ.Футбольные матчи 22-го тура планируют возобновить с середины июня по середину июля. Сами игры по одному из планов могут проходить без зрителей. Отмечается, что сроки не точные и все зависит от изменений в ситуации распространения вируса COVID-19.Напомним, все футбольные соревнования были приостановлены из-за коронавируса. ФК «Ростов занимал четвертое место в турнирной таблице 22-го тура, по результатам проигрышного матча с «Локомотивом». Кроме того, «желто-синие» должны были встретится с «Арсеналом» и «Сочи, но в связи с пандемией игры так и не состоялись.