Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ФК «Ростов» может возобновить матчи с середины июня

ФК «Ростов» может возобновить матчи с середины июня
Матчи Российской Премьер Лиги могут возобновится летом. О планах на восстановление сезона сообщили в пресс-службе РПЛ.

Футбольные матчи 22-го тура планируют возобновить с середины июня по середину июля. Сами игры по одному из планов могут проходить без зрителей. Отмечается, что сроки не точные и все зависит от изменений в ситуации распространения вируса COVID-19.

Напомним, все футбольные соревнования были приостановлены из-за коронавируса. ФК «Ростов занимал четвертое место в турнирной таблице 22-го тура, по результатам проигрышного матча с «Локомотивом». Кроме того, «желто-синие» должны были встретится с «Арсеналом» и «Сочи, но в связи с пандемией игры так и не состоялись.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.