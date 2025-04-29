Суд в Ростове вынес приговор обвиняемому в попытке отравления летчиков

Фото: Южный окружной военный суд

В Ростове Южный окружной военный суд вынес приговор обвиняемому по делу о попытке отравления летчиков. Егору Семенову назначили наказание в виде 27 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Из них пять лет он проведет в тюрьме.Суд установил, что в апреле 2023 года Егор Семенов получил задание от куратора организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. Для этого он отправил отравленное спиртное и торт в ресторан, где они отмечали торжество.Летчики отнеслись к посылке с подозрением и передали ее правоохранителям. После того как экспертиза показала, что в продуктах находилось запрещенное вещество, подозреваемого объявили в розыск. Вскоре его задержали.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена». Егору Семенову грозило пожизненное лишение свободы, однако судья вынес куда более гуманное решение.