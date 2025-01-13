Суд в Ростове рассмотрит дело отравителя выпускников летного училища

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Южный окружной военный суд рассмотрит дело обвиняемого в попытке отравить выпускников летного училища. Как сообщили в Генпрокуратуре России, Егора Семенова обвиняют по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена».По данным следствия, обвиняемому за убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища – летчиков противовоздушной обороны обещали 400 тысяч рублей. Однако деньги он так и не получил.Семенов прилетел в город Армавир Краснодарского края. Там он добавил токсичное вещество кордиамин в алкогольные напитки и торт. А 20 октября 2023 года он с курьером отправил отравленные блюда в один из ресторанов города, где проходила встреча выпускников училища.Летчики не смогли понять, кто отправил посылку. Посчитав подарок подозрительным, они передали спиртные напитки и торт правоохранителям. После экспертизы выяснилось, что продукты отравлены.