В Ростове суд рассмотрит уголовное дело о попытке отравления летчиков
Южный окружной военный суд назначил дату судебного заседания по делу о попытке отравления летчиков. Первые слушания пройдут 13 января.
На скамье подсудимых окажется гражданин РФ. Его обвиняют по двум тяжелым статьям: «Террористический акт» и «Государственная измена».
По версии следствия, в апреле 2023 года завербованный мужчина получил от куратора задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков.
Обвиняемый якобы отравил продукты и отправил их курьером в ресторан, где проходила встреча выпускников образовательного учреждения. Летчики отнеслись к посылке с подозрением и передали ее правоохранителям.
Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.