В Ростове суд рассмотрит уголовное дело о попытке отравления летчиков

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Южный окружной военный суд назначил дату судебного заседания по делу о попытке отравления летчиков. Первые слушания пройдут 13 января.На скамье подсудимых окажется гражданин РФ. Его обвиняют по двум тяжелым статьям: «Террористический акт» и «Государственная измена».По версии следствия, в апреле 2023 года завербованный мужчина получил от куратора задание организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков.Обвиняемый якобы отравил продукты и отправил их курьером в ресторан, где проходила встреча выпускников образовательного учреждения. Летчики отнеслись к посылке с подозрением и передали ее правоохранителям.Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.