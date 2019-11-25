Суд в Ростове рассмотрит дело жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в подготовке теракта



В Южный окружной военный суд направлено дело жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в подготовке теракта. Об этом 27 ноября сообщили в прокуратуре республики.



Установлено, что мужчина являлся последователем радикального религиозного экстремистского течения. Сговорившись с террористом из другого государства, он хотел взорвать бомбу во время праздничного мероприятия в Нальчике. Он купил необходимые компоненты и изготовил взрывное устройство. К счастью, правоохранители успели предотвратить преступление. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.



- Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре.



Если вину обвиняемого докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.