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Суд в Ростове рассмотрит дело жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в подготовке теракта

Суд в Ростове рассмотрит дело жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в подготовке теракта
В Южный окружной военный суд направлено дело жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в подготовке теракта. Об этом 27 ноября сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что мужчина являлся последователем радикального религиозного экстремистского течения. Сговорившись с террористом из другого государства, он хотел взорвать бомбу во время праздничного мероприятия в Нальчике. Он купил необходимые компоненты и изготовил взрывное устройство. К счастью, правоохранители успели предотвратить преступление. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

- Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре.

Если вину обвиняемого докажут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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