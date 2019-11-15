Суд в Новочеркасске рассматривает дело главврача роддома



В Новочеркасске судят главного врача роддома. Викторию Юдину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По информации издания DonDay.ru, очередное судебное заседание перенесли из-за неявки свидетелей.



Напомним, Виктория Юдина в течение двух лет получала от своих подчинённых взятки в значительном и крупном размере. По версии следствия, она способствовала продвижению сотрудников по карьерной лестнице. Также она закрывала глаза на их служебные ошибки.



По двум статьям женщине грозит до 12 лет лишения свободы. Также её лишат права занимать пост главного врача сроком до 12 лет.