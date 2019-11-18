Главврач роддома в Новочеркасске, обвиняемый в получении взятки, отделался штрафом



Суд прекратил уголовное дело в отношении главврача новочеркасского роддома. Викторию Юдину, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, «простили» за штраф в 25 тысяч рублей. Такую информацию предоставили в пресс-службе Новочеркасского городского суда.



Напомним, по версии следствия, Виктория Юдина брала со своих сотрудников взятки и способствовала их продвижению по карьерной лестнице. Также она закрывала глаза на некоторые ошибки в их работе.