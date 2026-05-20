С «Водоканала» Ростова взыскали задолженность за негативное воздействие на окружающую среду

Фото: Donday

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил законность взыскания 252,1 млн рублей с АО «Водоканал Ростова-на-Дону» за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в 2021 году, отклонив требования Росприроднадзора за предыдущие три года (2017-2019) по причине истечения срока исковой давности.Изначально Росприроднадзор требовал взыскать с предприятия более 342 млн рублей задолженности и 52,8 млн рублей пеней, ссылаясь на невыполнение плана снижения сбросов загрязняющих веществ в Дон. Однако суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, а апелляция снизила сумму до 252,1 млн рублей.Ключевым моментом в кассации стало применение трехлетнего срока исковой давности, а не 20-летней, как настаивало ведомство. Суд счел, что о нарушениях за 2017-2019 годы Росприроднадзор мог узнать по истечении отчетных периодов и шестимесячного срока, поэтому иск, поданный в марте 2025 года, был пропущен по срокам.Таким образом, с «Водоканала» взыскали только сумму за 2021 год и пени. Это решение стало очередным в ряде многомиллионных взысканий в адрес предприятия за экологические нарушения.Росприроднадзор уже не первый раз добивается многомиллионных взысканий с «Водоканала» Ростова. В сентябре 2025 года ведомство в судебном порядке взыскало с предприятия 395 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды. А в июле 2023 года «Ростовводоканал» уже был обязан выплатить Росприроднадзору Ростовской области 193 миллиона рублей за сброс сточных вод в Дон.