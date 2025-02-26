Арест советника губернатора Ростовской области обжаловали
Арест советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова обжаловали. Информацию об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на адвоката Романа Яньшина.
Виктора Гончарова задержали 21 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. По информации портала DonDay, его дело связано с делом заместителя губернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства Константина Рачаловского.
Напомним, Ленинский районный суд Ростова отправил Гончарова под арест на два месяца.