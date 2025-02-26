Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Арест советника губернатора Ростовской области обжаловали

Арест советника губернатора Ростовской области обжаловали
Арест советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова обжаловали. Информацию об этом сообщает портал DonDay со ссылкой на адвоката Романа Яньшина.

Виктора Гончарова задержали 21 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. По информации портала DonDay, его дело связано с делом заместителя губернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства Константина Рачаловского.

Напомним, Ленинский районный суд Ростова отправил Гончарова под арест на два месяца.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.