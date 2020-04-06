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МФЦ в Ростовской области возобновят оказание некоторых услуг

МФЦ в Ростовской области возобновят оказание некоторых услуг
Многофункциональные центры в Ростовской области возобновляют работу в ограниченном формате. МФЦ будут оказывать только некоторые услуги.

Как пояснили в областном правительстве, дончане могут получить в центрах результаты по ранее поданным заявлениям. Выдавать документы будут по мере готовности. Работник МФЦ, который занимается определённым случаем, будет лично звонить заявителю и определять время и место посещения центра.

Жителей Ростовской области просят по мере возможности получать все услуги дистанционно через сайты. Некоторым всё-таки требуется, например, лично подтвердить свою учётную запись на портале госуслуг. С 7 апреля эту услугу можно получить в некоторых МФЦ.

Сообщается, что посетители должны будут на входе обрабатывать руки антисептическим средством.

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