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Ростовская область начнёт выходить из режима ограничений с 15 мая

Ростовская область начнёт выходить из режима ограничений с 15 мая
Стало известно, как Ростовская область начнёт выходить из режима ограничений. Соответствующее распоряжение издал губернатор региона вечером 12 мая.

Область начнёт возвращаться к прежней жизни 15 мая. С этого дня возобновится выезд областных медицинских бригад в отдаленные населенные пункты для диспансерного наблюдения пациентов. Это значит, что врачи будут наблюдать за состоянием здоровья тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
- Также начнётся оказание плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, - добавил Василий Голубев.

Помимо этого, в регионе с 15 мая начнут действовать постоянные ярмарки продовольственных товаров. Многофункциональные центры возобновят оказание всех государственных услуг, но по предварительной записи. Это же касается и центов занятости. Губернатор добавил, что при этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологический режим – носить средства защиты и соблюдать дистанцию.

Теги: коронавирус Ростов самоизоляция Ростов

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