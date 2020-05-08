Ростовская область начнёт выходить из режима ограничений с 15 мая

Стало известно, как Ростовская область начнёт выходить из режима ограничений. Соответствующее распоряжение издал губернатор региона вечером 12 мая.Область начнёт возвращаться к прежней жизни 15 мая. С этого дня возобновится выезд областных медицинских бригад в отдаленные населенные пункты для диспансерного наблюдения пациентов. Это значит, что врачи будут наблюдать за состоянием здоровья тех, кто страдает хроническими заболеваниями.Помимо этого, в регионе с 15 мая начнут действовать постоянные ярмарки продовольственных товаров. Многофункциональные центры возобновят оказание всех государственных услуг, но по предварительной записи. Это же касается и центов занятости. Губернатор добавил, что при этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологический режим – носить средства защиты и соблюдать дистанцию.