Стало известно, как сделать прививку от коронавируса в Ростове

Последнюю неделю не утихают новости о начале вакцинации. Стало известно, где и как можно сделать прививку от COVID-19 в Ростове-на-Дону.Ростовчанам, желающим вакцинироваться от коронавируса, нужно записаться на прививку в одном из медучреждений: ЦГБ № 1 имени Н. А. Семашко, горбольницы №№ 4, 6, 7,8, 20 и городские полкилиники №№ 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 41, 42, а также в городской студенческой поликлинике.Записаться на вакцинирование можно через личный кабинет пациента на портале госуслуг, на сайтах и в регистратурах медицинских учреждений. Кроме того, у ростовчан есть возможность обратиться по телефону горячей линии Управления здравоохранения: 8-800-350-91-36 или оставить онлайн-заявку. Во время вакцинации будут соблюдены принципы социального дистанцирования и санитарно-эпидемиологические требования.С собой на вакцинирование необходимо взять паспорт, полис ОМС, СНИЛС и защитную маску. Сначала желающие привиться должны прийти на осмотр к терапевту. Получить вакцину ростовчане смогут только с разрешения врача. Первые полчаса после прививки нужно будет провести в медучреждении под наблюдением специалистов.Прививка от коронавируса делается дважды, однако на повторный прием регистрироваться не нужно — вакцинированных запишут автоматически.Напомним, гражданам младше 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с аллергией на компоненты вакцины вакцинирование противопоказано.Дончане, переболевшие COVID-19, и те, кто имеет положительный тест на коронавирус, смогут привиться только через полгода. Однако о точной стоимости вакцинации пока не известно. Есть информации о том, что она будет бесплатной для тех, у кого есть медицинский полис.