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Врачам донского региона разрешили не делать прививки от коронавируса

Врачам донского региона разрешили не делать прививки от коронавируса
Вакцинация не является принудительной, и любой человек может от нее отказаться. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Быковская 10 сентября в ходе брифинга.

По словам главного врача Ростовской области, медработникам Ростовской области необязательно делать прививку от COVID-19. Отказаться от вакцины может каждый, в том числе медперсонал.

- Любой врач имеет законное право не участвовать в вакцинации, - объяснила министр здравоохранения донского региона. - Для этого он должен написать в своей амбулаторной карточке, что отказался от прививки и берет на себя ответственность за состояние своего здоровья.

По словам Татьяны Быковской, когда начнется прививание от коронавируса, в донской регион завезут небольшое количество вакцины - в рамках продолжения клинических испытаний. Глава Минздрава добавила, что в первое время вакцина будет доступна только в Ростове. Массовая вакцинация жителей области планируется не ранее конца года.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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