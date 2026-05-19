Стали известны города в Ростовской области с самой большой коммуналкой

Стало известно, где самая дорогая коммуналка в Ростовской области. Donday.ru рассчитал, в каких городах цены на услуги выше. Актуальные данные разместили специалисты Ростовстата.Недешевые коммунальные расходы в городе Шахты. Цена за отопление там - 4574 рублей в месяц. Также наблюдаются высокие цены на воду. За холодную жители отдадут –1030 рублей в месяц, а за горячую –1278 рублей. Самое дорогое отопление в Сальске. Чтобы находиться в тепле жители платят около пяти тысяч – 4639 рублей в месяц. Также цены на холодную воду – 539 рублей в месяц, а за горячую – 990 рублей.В тройку вошел Миллерово. Отопление по цене – 4330 рублей. Также за холодную воду в месяц жители заплатят – 736 рублей. А за горячую 896 рублей. В Таганроге за отопление жители платят 3070 рублей, за холодную воду – 519 рублей, а за горячую – 838 рублей. Как ни странно, коммуналка относительно меньше в Ростове-на-Дону. К примеру, за отопление люди платят 3057 рублей, за холодную воду – 738 рублей, а за горячую – 778 рублей.Отметим, что коммуналка постоянно растет. С 1 января 2026 года тарифы на коммунальные услуги в Ростовской области увеличились на 1,7% в связи с изменением ставки НДС.