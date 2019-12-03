Ростов вошёл в тройку городов ЮФО с самыми высокими тарифами на воду



По тарифам на холодную и горячую воду Ростов-на-Дону вошёл в тройку городов ЮФО с самыми высокими ценами. Данные предоставил Ростовстат.



Так, донская столица стала лидером по стоимости водоотведения. Цена за один кубометр — 29,7 рубля. На втором месте оказался Севастополь (29,27 рубля), на третьем — Краснодар (28,16 рубля).



По ценам на холодную и горячую воду Ростов оказался на второй строчке, тарифы составили 43,22 и 165,43 рубля соответственно. Самая дорогая холодная вода в Элисте (46,4 рубля), горячая — в Майкопе (168,29 рубля).



В среднем, каждый житель Ростова-на-Дону платит 567 рублей на холодное водоснабжение и 520 рублей — за горячее. Эти показатели являются третьими по ЮФО.