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Ростов вошёл в тройку городов ЮФО с самыми высокими тарифами на воду

Ростов вошёл в тройку городов ЮФО с самыми высокими тарифами на воду
По тарифам на холодную и горячую воду Ростов-на-Дону вошёл в тройку городов ЮФО с самыми высокими ценами. Данные предоставил Ростовстат.

Так, донская столица стала лидером по стоимости водоотведения. Цена за один кубометр — 29,7 рубля. На втором месте оказался Севастополь (29,27 рубля), на третьем — Краснодар (28,16 рубля).

По ценам на холодную и горячую воду Ростов оказался на второй строчке, тарифы составили 43,22 и 165,43 рубля соответственно. Самая дорогая холодная вода в Элисте (46,4 рубля), горячая — в Майкопе (168,29 рубля).

В среднем, каждый житель Ростова-на-Дону платит 567 рублей на холодное водоснабжение и 520 рублей — за горячее. Эти показатели являются третьими по ЮФО.

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