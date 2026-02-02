Фото: Donday

Ростовчане шокированы счетами за отопление и горячую воду, которых не было из-за аварии на ТЭЦ-2.В декабре прошлого года на ТЭЦ -2 произошла авария. На предприятии возникла поломка и без тепла остались почти 1500 домов. Пострадали Железнодорожный, Советский, Кировский и Октябрьский районы.Тысячи семей мёрзли в собственных квартирах. Они грелись масляными радиаторами и кондиционерами. Тем временем счетчики электричества крутились, как сумасшедшие.В январе ростовчане получили платежки за декабрь и ужаснулись. Обещанные перерасчеты людям так и не сделали — суммы в квитанциях только выросли.— Счёт за отопление почти 5500 рублей, а мы спасались только обогревателями, батареи были ледяные — жалуется Елена с улицы Жданова.Люди еще могут понять большие счета за электричество, так как грелись обогревателями. Но за неоказанные услуги отопления платить они не намерены.— Неделя без тепла, а цена выросла на 1200 рублей, — добавляет Алена с улицы Содружества.Жители Ростова атаковали жалобами УК и соцсети властей, грозят прокуратурой. Они требуют обещанного перерасчета средств.