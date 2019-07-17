Средневековый общественный туалет обнаружили в Азове



В Азове Ростовской области археологи нашли два общественных туалета 14-го века. Оба располагаются на Петровском бульваре, который и во времена Средневековья был центром города.



Археологи Азовского музея-заповедника шутят, говоря, что древний город опережал современный в плане благоустройства. На улице протяжённостью около километра они обнаружили два общественных туалета. Что интересно, они встречаются только в центральной части Азака.



В них археологи зачастую делают необычные находки. Например, недавно они нашли осколки чашки, блюдца, а также целый кухонный сосуд. Заведующий отделом археологии Андрей Масловский рассказал, что кувшин прочный, но при этом кривобокий. Неизвестно, как он мог попасть в общественный туалет.

