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Средневековый общественный туалет обнаружили в Азове

Средневековый общественный туалет обнаружили в Азове
В Азове Ростовской области археологи нашли два общественных туалета 14-го века. Оба располагаются на Петровском бульваре, который и во времена Средневековья был центром города.

Археологи Азовского музея-заповедника шутят, говоря, что древний город опережал современный в плане благоустройства. На улице протяжённостью около километра они обнаружили два общественных туалета. Что интересно, они встречаются только в центральной части Азака.

В них археологи зачастую делают необычные находки. Например, недавно они нашли осколки чашки, блюдца, а также целый кухонный сосуд. Заведующий отделом археологии Андрей Масловский рассказал, что кувшин прочный, но при этом кривобокий. Неизвестно, как он мог попасть в общественный туалет.
Средневековый общественный туалет обнаружили в Азове

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